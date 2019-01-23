Российские спортсмены вручили иск Макларену

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Ричард Макларен

Российские спортсмены вместе с бывшим президентом Федерации гребного спорта России Вениамином Бутом вручили канадскому юристу Ричарду Макларену иск о защите чести и достоинства.

Истцы хотят взыскать с Макларена около 6 миллионов канадских долларов (примерно 300 млн рублей) в качестве компенсации и штрафа. Спортсмены считают себя несправедливо пострадавшими в результате доклада Макларена о допинге в российском спорте, сообщает «Спорт-Экспресс».

Канадец сделал данный доклад по заданию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2016 году. После публикации первой части доклада многие российские спортсмены не смогли принять участие в Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

Иск подан в Верховный суд провинции Онтарио, где и живет профессор Макларен, ещё в июле 2018 года, однако, согласно местному законодательству, истцы должны сами уведомить ответчика о начале процесса, что они и сделали спустя полгода. Теперь суд должен открыть производство по данному делу.

Ранее сообщалось, что WADA потребовало возместить все расходы организации на проведённое расследование о применении допинга в России.