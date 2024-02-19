Российским спортсменам «снесло крышу» на базе в Подмосковье Минспорт России: крыша здания с бассейном обрушилась на базе в Новогорске

Фото: rekordovo.ru

Ночью на тренировочной базе в подмосковном Новогорске, где тренируются российские спортсмены, произошло обрушение крыши здания с бассейном для синхронного плавания, заявила пресс-служба Министерства спорта РФ. В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал, причины ЧП пока не называются.

Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменов и персонала базы нет, — отмечается в заявлении министерства.

В ведомстве также отметили, что ситуация находится на оперативном контроле как самого ведомства, так и руководства спортивной базы. Меры реагирования будут меняться с учетом поступления новой информации об обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве в парке на Большой Филевской улице вечером 18 февраля провалилась крыша сцены летнего театра, где год назад был проведен капитальный ремонт. По словам очевидцев, причиной обрушения стала большая масса скопившегося на крыше снега. Информации о пострадавших не поступало.