Российские спортсмены оказались вне санкций IBF: с российских боксеров сняты ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международная боксерская федерация IBF сообщила о снятии санкций с российских спортсменов, передает ТАСС. В организации уточнили, что теперь они могут входить в рейтинги.

С российских боксеров сняты ограничения, они могут входить в рейтинги, — поделился собеседник агентства.

Спортсменов исключили из рейтингов IBF в связи с проведением спецоперации на Украине. Чемпионом Международной боксерской федерации в полутяжелом весе является россиянин Артур Бетербиев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва уже разработала ответные меры на санкции Евросоюза. Дипломат отметила, надеяться на приверженность Брюсселя международно-правовым обязательствам бесполезно.

Европейский союз ввел 14-й пакет санкций, в который попали российские певцы Полина Гагарина и Ярослав Дронов (SHAMAN), а также актер театра и кино Иван Охлобыстин. В списке оказались предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко, основатель LIFE.RU Арам Габрелянов и другие физические лица.

Ограничения ЕС также коснулись ряда компаний, главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева, главы Росимущества Вадима Яковенко и министра образования ДНР Ольги Колударовой. Санкционный список пополнили «Железные дороги Новороссии», ООО «Буровая компания Евразия» и другие предприятия.