Российская сборная по синхронному плаванию пробилась в финал чемпионата мира по водным видам спорта. Победитель соревнований в произвольной программе определится 19 июля текущего года.
В квалификации наши девушки набрали 97,7667 балла, передаёт телеканал «
Команда РФ занимает второе место в общекомандном зачёте с четырьмя золотыми и тремя серебряными медалями. Лидерство сохраняет Китайская Народная Республика — девять золотых, две серебряные, одна бронзовая награды.
Ранее News.ru сообщал, что российские синхронистки на этом турнире взяли золото за техническую программу. Кроме того, прыгуны в воду Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебро в командных соревнованиях.