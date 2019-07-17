https://static.news.ru/photo/c0795ed0-a86c-11e9-8b04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Igor Kritskiy/Global Look Press

Российская сборная по синхронному плаванию пробилась в финал чемпионата мира по водным видам спорта. Победитель соревнований в произвольной программе определится 19 июля текущего года.

В квалификации наши девушки набрали 97,7667 балла, передаёт телеканал « Матч ТВ ». Турнир проходит в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

Команда РФ занимает второе место в общекомандном зачёте с четырьмя золотыми и тремя серебряными медалями. Лидерство сохраняет Китайская Народная Республика — девять золотых, две серебряные, одна бронзовая награды.

Ранее News.ru сообщал, что российские синхронистки на этом турнире взяли золото за техническую программу. Кроме того, прыгуны в воду Юлия Тимошинина и Сергей Назин завоевали серебро в командных соревнованиях.