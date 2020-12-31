Российские синхронистки представили новогоднюю программу под Little Big

https://static.news.ru/photo/40075f50-4b85-11eb-b28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: chigirevavlada/instagram.com

Сборная России по синхронному плаванию представила новогодний номер под музыку панк-рейв-группы Little Big. Номер был подготовлен для Шоу олимпийских чемпионов, которое из-за пандемии коронавируса в этом году состоялось в онлайн-формате.

По словам олимпийской чемпионки Влады Чигирёвой, девушки готовили выступление с особым «трепетом и удовольствием». Выбор же музыки объяснили просто: оказалось, российские синхронистки обожают творчество Little Big.

Делать номер под такую зажигательную музыку — одно удовольствие. Спасибо большое Марии Киселёвой, Ольге Брусникиной, Москомспорту за то, что наше любимое «Шоу олимпийских чемпионов», несмотря на пандемию, всё же состоялось, пусть и в видеоформате, — написала Чигирёва в Instagram.

Она также поблагодарила своих партнёрш по команде, отметив, что даже в такой сложный год они старались держаться вместе.

Ранее, как писал NEWS.ru, группа Little Big обнародовала клип про 2020 год. Песня посвящена трудностям, с которыми человечеству пришлось столкнуться.