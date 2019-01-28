Российские саночники поквитались за Пхёнчхан

https://news.ru/storage/news/30395f487ac8434f07e5f872fa31bb38/86603256-91b3-4222-826e-c19a4694c72a_850.jpg Dustin Satloff/Global Look Press

Роман Репилов

Четыре спортсмена стали победителями чемпионата мира в Винтерберге

У российских саночников праздник. Неожиданный, а потому вдвойне приятный. На завершившемся в Германии чемпионате мира наша сборная выиграла три медали. Среди них — долгожданное золото. Первое за четыре года. И всего лишь второе в истории этого вида спорта у нас в стране. News.ru — о том, к чему привела война с Альбертом Демченко.

Кризис

Казалось бы, выиграли золото в умеренном количестве — чему радоваться?

Такая мысль простительна, если не знать ситуацию, в которую угодил наш санный спорт после прошлогодней Олимпиады. А переживал он с тех пор если не кризис, то очень тяжёлые, предынфарктные времена.

Мало того, что выступили в Пхёнчхане, откровенно говоря, слабо. Лучший наш результат — седьмое место в командных стартах. У мужчин — Роман Репилов остался восьмым в одиночных санях. А недопуск на Игры Татьяны Ивановой лишил нас даже призрачных надежд на медали у женщин. Екатерина Батурина, в одиночку отдувавшаяся за всех саночниц страны, показала 15-й результат.

Так ещё на той Олимпиаде вырвался наружу многолетний конфликт внутри сборной. Со всей силой он полыхнул уже в апреле 2018 года.

Все сборники, за исключением двух спортсменов (среди них — Роман Репилов, а вторую угадайте сами), заявили о нежелании работать с Альбертом Демченко. Главный тренер национальной команды, по их словам, даже не слышал об индивидуальном подходе к спортсменам, то и дело унижал их личное достоинство, манипулировал с техникой и льдом в личных целях, а также практиковал протекционизм вне спортивного принципа.

Забойщиками конфликта выступили Степан Фёдоров и Семён Павличенко. Их поддержал Владислав Южаков.

«Я в сборной почти 15 лет и такого бардака ни разу не видел. К чему это все идет, даже страшно представить», — говорил Южаков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тогда несущуюся к обрыву телегу сумели остановить. Как того и хотели саночники, резвого Демченко, так и не убившего в себе спортсмена, загнали в стойло. Трёхкратный серебряный призёр Игр остался в сборной, но уже в качестве старшего тренера. Его прежние функции отошли к тренерскому совету во главе с Верой Бардиной.

Чемпионат мира в Винтерберге должен был доказать или опровергнуть правильность того решения.

Преодоление

И сначала всё шло из рук вон плохо.

Тот же Павличенко, хоть и взял две бронзы, но, конечно, рассчитывал на большее. Наш единственный на тот момент чемпион мира в санях выиграл квалификацию в спринте. Но затем допустил детскую, по его словам, ошибку и лишился золота. В одноместных же санях Семён уступил ставшему вторым австрийцу Райнхарду Эггеру всего 0,013 секунды. Это до обидного мало.

Та же Иванова в спринте стала лишь седьмой. Она пропустила вперед даже соотечественницу Екатерину Батурину. А в одноместных санях показала четвёртое время. С одной стороны, взяла реванш у Батуриной, которая финишировала восьмой, и доказала своё лидерство в команде (Виктория Демченко — 13-я, Екатерина Катникова — 15-я). С другой — остановилась в шаге от пьедестала. Также, как и Павличенко, уступив ничтожные сотые — 0,043 секунды.

Победа в смешанной эстафете перекрыла все прошлые неудачи. Наши саночники не просто выиграли, как обычно бывает — на зубах, за счёт старания и терпения, выждав осечку соперников. Нет, они выиграли в одну калитку на диком кураже — преимущество над австрийцами и немцами составило оглушительные полсекунды.

Особую остроту переживанию придаёт тот факт, что мы обставили немцев — непобедимых с 2000 года (!) — на их домашней трассе (!!).

Теперь у России в санях на три чемпиона мира больше — к Павличенко, который первенствовал в Сегулде в 2015 году, добавились Иванова, Южаков и Юрий Прохоров.

Перспектива

Аппетит приходит во время еды. В медальном зачёте сборная России ожидаемо уступила безусловным фаворитам — Германии и Австрии. Но Демченко, отдав должное прорыву в эстафете, уже заметил, что хотелось бы больше медалей в личных соревнованиях — да посолиднее бронзы.

К старшему тренеру можно относиться по-разному, но с ним тянет согласиться. Демченко назвал это мировое первенство удавшимся на 90%. Думается, оставшиеся 10% — это по душу Романа Репилова. Вот уже кто не может занести этот чемпионат себе в актив.

Sandro Halank/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0 Альберт Демченко

С ним связывались определённые ожидания. Всё-таки на прошлом чемпионате взял два серебра, а в этом сезоне возглавляет общий зачёт Кубка мира в спринте. Но в этой дисциплине он не прошёл квалификационное сито, а в одноместных санях показал лишь шестой результат.

Произошедшее в Винтерберге — продолжение череды неурядиц, которые преследуют Репилова после Пхёнчхана. Жизнь словно испытывает Романа на прочность.

Перед этапом Кубка мира в Инсбруке у него сломались боевые полозья, в Уистлер он прилетел в последний момент из-за просроченной визы, но не успел выйти на заключительные тренировки и не был допущен до старта, в Сигулде получил дисквалификацию из-за перевеса в сто грамм, а в Винтерберге разбил сани в заключительном тренировочном заезде.

На новом, кое-как собранном инвентаре он выиграл золото в зачёте молодёжного чемпионата мира, но на большее его не хватило. Кстати, в спринте у саночников до 23 лет победителями стал дуэт Всеволод Кашкин и Константин Коршунов. Что определённо заставляет смотреть в будущее с оптимизмом.

***

Следующий старт, который привлечёт всеобщее внимание к саночникам, пройдёт 9−10 февраля. В Оберхофе разыграют медали чемпионата Европы. К этому моменту Репилов, у которого уже есть серебро и две бронзы континентального первенства, приведёт свои сани в порядок. Наверняка постараются проявить себя и новоявленные чемпионы мира. Да и Демченко, хочется верить, из своего стойла стреножить подопечных не будет.