https://static.news.ru/photo/45d5a36a-1f21-11ea-9e44-fa163e074e61_660.jpg Фото: ISU_Speed/twitter.com

Женская сборная России завоевала бронзовые медали в командной гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.

Национальную команду представляли Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова. Первое место заняла сборная Японии, серебряные медали достались канадской команде.

В нынешнем сезоне Кубка мира это была заключительная командная гонка преследования. По итогам выступлений на трёх этапах россиянки заняли второе место в общем зачёте командных гонок преследования. На первом месте расположились представительницы Канады, третьей стала сборная Нидерландов.

Ранее мужская сборная России заняла первое место в зачёте командных гонок преследования.

Как писал NEWS.ru, днём ранее россиянин Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Второе место на соревнованиях в Нагано занял Павел Кулижников. Муштаков победил с результатом 34,508 секунды, Кулижников — 34,520 секунды. Третьим пришёл японец Юма Мураками (34,545). Россияне Артём Арефьев и Руслан Мурашов вышли соответственно на шестое и 17-е место.