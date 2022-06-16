Российские клубы отстранили от участия в Евролиге на следующий сезон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские баскетбольные клубы не будут допущены к участию в Евролиге в следующем сезоне, сообщается на сайте турнира. Решение было принято после того, как большинство акционеров Евролиги проголосовали против допуска команд из России.

В новом сезоне их заменят испанская «Валенсия» и сербский «Партизан». Эти команды получили wild card для участия в турнире.

В заявлении Евролиги отмечается, что акционеры принимали во внимание логистические проблемы, наличие аналогичных решений в других видах спорта, а также невозможность обеспечить безопасность болельщиков, игроков и официальных лиц на матчах с участием российских команд.

В марте российские клубы ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) и УНИКС (Казань) были дисквалифицированы из баскетбольной Евролиги. Все результаты команд из России были аннулированы, а турнирная таблица переделана с учётом их технических поражений.