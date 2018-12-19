Российские кёрлингистки вышли в финал турнира в Китае

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Алина Ковалёва

Российские кёрлингистки во главе со скипом команды Алиной Ковалёвой пробились в финал международного турнира WCT Qinghai Curling Elite 2018, который проходит в Китае.

В 1/2 финала российские спортсменки Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина обыграли команду Канады со скипом Келси Рок (5:3). За победу россиянки сыграют с немками во главе со скипом Даниэлой Йенч.

В мужском турнире российские спортсмены под руководством Сергея Глухова уступили в полуфинале команде из Канады (4:6). Россияне будут бороться за бронзовые награды против шотландцев.

19 декабря состоятся матчи за третье место и финалы турнира.