Российские кёрлингистки вышли в финал турнира в Китае

Российские кёрлингистки во главе со скипом команды Алиной Ковалёвой пробились в финал международного турнира WCT Qinghai Curling Elite 2018, который проходит в Китае.
В 1/2 финала российские спортсменки Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина обыграли команду Канады со скипом Келси Рок (5:3). За победу россиянки сыграют с немками во главе со скипом Даниэлой Йенч.
В мужском турнире российские спортсмены под руководством Сергея Глухова уступили в полуфинале команде из Канады (4:6). Россияне будут бороться за бронзовые награды против шотландцев.
19 декабря состоятся матчи за третье место и финалы турнира.