Российские гимнасты пропустят Олимпиаду Гимнасты из России лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Атлеты из России лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже из-за пропуска этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации гимнастики. Российские спортсмены могли отобраться на Олимпийские игры — 2024 при успешном выступлении на соревнованиях.

Гимнасты пропустили этапы турнира в Каире, которые проходили с 15 по 18 февраля, и немецком Котбусе 22–25 февраля. В Баку сегодня стартовал третий квалификационный этап, в котором россияне также не будут участвовать. Заключительные соревнования пройдут в Дохе с 17 по 20 апреля. Пропуск трех этапов из четырех лишил атлетов из РФ возможности набрать достаточное число квалификационных очков, которые бы позволили им претендовать на поездку в Париж.

Ранее Международная федерация тенниса разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024. Решение также распространяется на паралимпийцев. Теннисисты будут выступать на соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве. Спортсмены также должны соответствовать требованиям отбора и допуска, которые изложены в правилах ITF.