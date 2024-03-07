В подъезде московской многоэтажки нашли бодибилдершу в простыне SHOT: девушку-бодибилдера в простыне нашли в подъезде в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители намерены возбудить уголовное дело после инцидента в подъезде одной из многоэтажек в Москве, где жители обнаружили спящей голую девушку-бодибилдера, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, девушка была завернута в простыню и, предварительно, находилась под действием запрещенных веществ.

Как сообщает канал, соседи, наткнувшиеся на спортсменку, вызвали полицию. Правоохранители заподозрили девушку в употреблении наркотических веществ и обыскали ее квартиру. Там они обнаружили два пакетика с марихуаной весом около 50 граммов, которые, как считает следствие, она могла получить из-за границы для продажи в Москве.

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