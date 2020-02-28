https://static.news.ru/photo/940c92ce-5a2b-11ea-b508-fa163e074e61_660.jpg Никита Нагорный Фото: nikushkarus/instagram.com

Сборная России по спортивной гимнастике не примет участие в этапе Кубка мира в Соединённых Штатах из-за вспышки коронавируса.

Команда РФ по спортивной гимнастике не примет участие на этапе Кубка мира в США, — цитирует «Р-Спорт» российского спортсмена, трёхкратного чемпиона мира Никиту Нагорного.

Этап Кубка мира пройдёт в американском Милуоки 7 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции