Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира в Баку.
Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачёва и Евгения Леванова, выступавшие за команду, получили 29,450 балла. Серебро досталось команде Японии (29,400), бронза — сборной Италии (29,200).
Как писал News.ru, днём ранее сборная РФ по художественной гимнастике стала победителем в групповом многоборье. Общая сумма баллов команды из России составила 58,700. За упражнения с пятью мячами спортсменки получили 30,000 очков. За упражнения с тремя обручами и двумя парами булав — 28,700.