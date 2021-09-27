Российские фигуристы рискуют не успеть с визами США

Российским участникам американского этапа Гран-при придётся получать визы за пределами России. До турнира остаётся меньше месяца. Об этом заявил президент российской Федерации фигурного катания Александр Горшков, передаёт РИА Новости.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о возникших трудностях с получением американских виз российскими спортсменами. Фигуристы должны принять участие в первом этапе Гран-при, который пройдёт в Лас-Вегасе 22–24 октября.

Работаем над этим вопросом. Надеюсь, всё получится. Но приходится получать визы в другой стране, — сказал Горшков.

Известно, что необходимые документы для въезда уже есть у Алины Пепелевой и Романа Плешкова, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также у одиночниц Александры Трусовой и Ксении Синицыной. На соревнования также заявлены Дарья Усачёва, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, танцевальные пары Аннабель Морозова и Андрей Багин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее из-за отсутствия визы сорвалась поездка в США у прыгуньи в высоту Марии Ласицкене. В конце августа она должна была принять участие в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине.

В июле посольство США в Москве заявило о сокращении на 90% штата своих сотрудников с августа 2021 года. Посол США в России Джон Салливан объяснил это требованием российских властей прекратить наём персонала из России. Впрочем, уже стало известно о возможном увеличении количества консульских работников. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.