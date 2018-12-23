Фигуристы показали «пьяную» свадьбу на ЧР

Фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, представили показательный номер на чемпионате России в Саранске.
Они продемонстрировали зарисовку «пьяной» свадьбы. Видео появилось на YouTube.
Попова и Мозгов выступают вместе с весны 2016 года. В этом сезоне они выиграли Кубок Варшавы и стали третьими на «Мемориале Непелы». На чемпионате России они остановились в шаге от пьедестала. За своё выступление они получили 176,95 балла. Лидеры — Виктория Синицина и Никита Кацалапов — получили 212,32 балла.
Чемпионат России завершился 23 декабря.
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