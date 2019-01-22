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Российские фигуристы не явились на тренировку на ЧЕ

Михаил Коляда Сергей Булкин/News.ru

Михаил Коляда

спорт [ версия для печати ]

Российские фигуристы Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин пропустили первую тренировку перед чемпионатом Европы в Минске.

В заявленное для их группы время с (14:15 до 14:55) россияне не вышли на лёд тренировочной арены, сообщает «Спорт-Экспресс».

Следующая тренировка российских одиночников состоится завтра, 23 января, с 11:35 до 12:15 по московскому времени на главном льду «Минск Арены».

Короткую программу фигуристы представят 24 января.

Как писал News.ru, Загитова чисто откатала короткую программу перед ЧЕ.


#фигурноекатание #МихаилКоляда #МаксимКовтун
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