Российские фигуристы не явились на тренировку на ЧЕ

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Михаил Коляда

Российские фигуристы Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин пропустили первую тренировку перед чемпионатом Европы в Минске.

В заявленное для их группы время с (14:15 до 14:55) россияне не вышли на лёд тренировочной арены, сообщает «Спорт-Экспресс».

Следующая тренировка российских одиночников состоится завтра, 23 января, с 11:35 до 12:15 по московскому времени на главном льду «Минск Арены».

Короткую программу фигуристы представят 24 января.

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