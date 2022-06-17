Российские фигуристы Климов и Тарасова поженились

Фото: Соцсети Евгении Тарасовой

Евгения Тарасова и Евгений Климов

Российская фигуристка Евгения Тарасова сообщила в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что вышла замуж за соотечественника Евгения Климова, который также являлся профессиональным фигуристом. Спортсменка опубликовала фотографию, на которой позирует в свадебном платье с супругом.

Как сообщает РИА Новости, церемония бракосочетания прошла в пятницу, 17 июня, в Москве. Тарасова выступает в паре с Владимиром Морозовым, 27-летняя россиянка дважды завоевывала серебро на Олимпийских играх.

31-летний Климов завершил карьеру в 2018 году. Он является олимпийским чемпионом в командных соревнованиях и серебряным призером Игр в личных. Спортсмен выступал в парном катании вместе с Ксенией Столбовой.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган допустил, что с россиян могут снять отстранение до начала следующего сезона. Международный союз конькобежцев (ISU) до этого продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.