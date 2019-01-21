Российские фигуристки вновь не вышли на тренировку на ЧЕ

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова пропустили вторую официальную тренировку на чемпионате Европы в Минске.
Как и на утренней сессии, из второй тренировочной группы на лёд вышла только шведка Анита Эстлунд.
Следующая тренировка группы с участием россиянок назначена на 22 января с 11:30 до 12:10 по московскому времени. Короткая программа у женщин пройдёт 23 января в 11:45 мск, произвольная — 25-го числа в 18:00.
Короткую программу женщины представят 23 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 27 января.
Как писал News.ru, российские фигуристки пропустили первую тренировку ЧЕ.