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Российские фигуристки вновь не вышли на тренировку на ЧЕ

Софья Самодурова Сергей Булкин/News.ru

Софья Самодурова

спорт [ версия для печати ]

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова пропустили вторую официальную тренировку на чемпионате Европы в Минске.

Как и на утренней сессии, из второй тренировочной группы на лёд вышла только шведка Анита Эстлунд.

Следующая тренировка группы с участием россиянок назначена на 22 января с 11:30 до 12:10 по московскому времени. Короткая программа у женщин пройдёт 23 января в 11:45 мск, произвольная — 25-го числа в 18:00.

Короткую программу женщины представят 23 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 27 января.

Как писал News.ru, российские фигуристки пропустили первую тренировку ЧЕ.


#фигурноекатание
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