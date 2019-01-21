Российские фигуристки вновь не вышли на тренировку на ЧЕ

https://news.ru/storage/news/8eb6144b1af03c53dde0f8870aa7e60f/bd522598-07d9-4d9f-9b73-594af9ae1bfd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Софья Самодурова

Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова пропустили вторую официальную тренировку на чемпионате Европы в Минске.

Как и на утренней сессии, из второй тренировочной группы на лёд вышла только шведка Анита Эстлунд.

Следующая тренировка группы с участием россиянок назначена на 22 января с 11:30 до 12:10 по московскому времени. Короткая программа у женщин пройдёт 23 января в 11:45 мск, произвольная — 25-го числа в 18:00.

Короткую программу женщины представят 23 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 27 января.

Как писал News.ru, российские фигуристки пропустили первую тренировку ЧЕ.