Российские боксёры выиграли общий зачёт военного чемпионата мира

Сборная Вооружённых сил Российской Федерации на прошедшем в Москве чемпионате мира по боксу среди военнослужащих заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав семь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую награду. Лишь трое из российских участников турнира остались без медалей.

Победителями финальных боёв в воскресенье, 25 сентября, стали Екатерина Пальцева (до 51 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Дмитрий Двали (до 52 кг), Овик Оганнисян (до 56 кг), Иван Ступин (до 69 кг) и Раджаб Раджабов (до 81 кг).

Многие боксёры, которые приехали сюда, имеют большой опыт выступлений на международной арене, включая Олимпийские игры. Это говорит о том, что не только в России боксёры является частью вооружённых сил. Бокс среди военнослужащих всегда находится на уровне, и из года в год он всё лучше и лучше. Сборная России не ударила в грязь лицом на чемпионате мира среди военнослужащих, — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева пресс-служба организации.

Всего в соревнованиях, которые прошли в 10 весовых категориях у мужчин и пяти у женщин, приняли участие боксёры из 36 стран.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков сделал прогноз на боксёрский поединок за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO между обладателем поясов британцем Энтони Джошуа и претендентом Александром Усиком с Украины. Минаков считает, что Усик не сможет нокаутировать соперника.