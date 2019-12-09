https://static.news.ru/photo/555d55e6-1a74-11ea-8bd6-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что российские спортсмены не хотят выступать на Олимпийских играх без флага и гимна страны.

Это очень печальная новость. С одной стороны, на Олимпиаду надо ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксёры пока не хотят ехать без флага и гимна, — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к международным стартам, если докажут непричастность к несоблюдению кодекса WADA. Российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырёх лет. Также будут запрещены российский гимн и национальная атрибутика. Решение было принято на заседании исполкома в Лозанне.