Российские биатлонисты выиграли сингл-микст

https://news.ru/storage/news/459a90ea701e1f44d49afbb50110659c/d38a2a4f-e704-449f-930b-fc3304d9e384_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Ульяна Кайшева

Российские биатлонисты Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева одержали победу в сингл-миксте на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. Они преодолели дистанцию за 36.20,3 минуты, допустив при этом два промаха на рубеже.

Серебро досталось немцам Марко Гроссу и Марии Хайнрих (отставание в 1.01,5 минуты и шесть дополнительных патронов). Бронза — представителям Украины Виталию Трушу и Марии Кручовой (+1.05,7 и 4 промаха).

Этап Кубка IBU завершится 27 января.

Как сообщал News.ru, Бё отозвался о соперниках после победы на этапе КМ.