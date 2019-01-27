Российские биатлонисты выиграли сингл-микст

Российские биатлонисты Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева одержали победу в сингл-миксте на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. Они преодолели дистанцию за 36.20,3 минуты, допустив при этом два промаха на рубеже.
Серебро досталось немцам Марко Гроссу и Марии Хайнрих (отставание в 1.01,5 минуты и шесть дополнительных патронов). Бронза — представителям Украины Виталию Трушу и Марии Кручовой (+1.05,7 и 4 промаха).
Этап Кубка IBU завершится 27 января.
Как сообщал News.ru, Бё отозвался о соперниках после победы на этапе КМ.