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Российские биатлонисты выиграли сингл-микст

Ульяна Кайшева Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Ульяна Кайшева

спорт [ версия для печати ]

Российские биатлонисты Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева одержали победу в сингл-миксте на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. Они преодолели дистанцию за 36.20,3 минуты, допустив при этом два промаха на рубеже.

Серебро досталось немцам Марко Гроссу и Марии Хайнрих (отставание в 1.01,5 минуты и шесть дополнительных патронов). Бронза — представителям Украины Виталию Трушу и Марии Кручовой (+1.05,7 и 4 промаха).

Этап Кубка IBU завершится 27 января.

Как сообщал News.ru, Бё отозвался о соперниках после победы на этапе КМ.


#сборнаяРоссии #биатлон
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