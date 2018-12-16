Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на КМ

https://news.ru/storage/news/4e3b35e902059da5f69d37a4a309737e/0c89a589-2633-45f3-a5a8-58bcf9efc258_850.jpg Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Александр Логинов

Сборная Швеции победила в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене (1,16,10.6). Серебро у норвежцев (+3,6), бронза у немцев, которые с одним штрафным кругом проиграли лидеру 28,8 секунды.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова стала пятой с десятью дополнительным патронами (+52,7). Россияне пропустили вперёд ещё и австрийцев (+41,7 от лидера).

Ранее News.ru писал, что чемпион ОИ Тихонов поддержал отстранённого Бабикова.