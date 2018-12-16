Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на КМ

Сборная Швеции победила в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене (1,16,10.6). Серебро у норвежцев (+3,6), бронза у немцев, которые с одним штрафным кругом проиграли лидеру 28,8 секунды.
Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова стала пятой с десятью дополнительным патронами (+52,7). Россияне пропустили вперёд ещё и австрийцев (+41,7 от лидера).
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