Российские биатлонисты добровольно отдали медали белорусам Россияне передали бронзовые медали Спартакиады сборной Белоруссии

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Антон Бабиков (слева) и Эдуард Латыпов

Команда биатлонистов из Башкортостана решила отдать свои медали за третье место в Спартакиаде спортсменам из Белоруссии, которые выступали вне зачета, но показали более хорошие результаты, чем они, рассказал известный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Отмечается, что золотые медали завоевала сборная ЯНАО, а серебро досталось команде из Свердловской области. Башкирская сборная, в составе которой выступили Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, на финише показала третий результат. Однако, если учитывать результат команды из Белоруссии, то они заняли бы четвертое место. В итоге они приняли решение передать медали оппонентам. Белорусские биатлонисты по достоинству оценили этот шаг, а член команды Антон Смольский назвал его «мужским поступком».

Сложные были эмоции. Непонятные. Я, с одной стороны, вроде был рад, потому что это наши медали, которые мы завоевали, а с другой — мы уже приняли правила, что мы вне конкурса. <...> Я поступил бы так же, — отметил Смольский.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 российского спортсмена. При этом в организации заявили, что еще 119 дел расследуются, а еще по 41 делу уже предъявлены обвинения.