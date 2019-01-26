Российские биатлонистки заняли весь подиум в пасьюте

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева завоевала золото в гонке преследования на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. С одним промахом она преодолела дистанцию за 32.45,5 минуты.
Серебро и бронза также достались представительницам сборной России — Виктории Сливко и Валерии Васнецовой. Они допустили по два промаха и проиграли лидеру 37,6 и 56,2 секунды соответственно.
Четвёртая строчка осталась за другой россиянкой — Елизаветой Каплиной. Наталья Гербулова замкнула топ-10, Тамара Воронина финишировала 39-й.
Этап Кубка IBU завершится 27 января.
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