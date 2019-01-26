USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,619.82 $
МОСКВА-12°C13:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Российские биатлонистки заняли весь подиум в пасьюте

Ульяна Кайшева Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Ульяна Кайшева

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева завоевала золото в гонке преследования на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. С одним промахом она преодолела дистанцию за 32.45,5 минуты.

Серебро и бронза также достались представительницам сборной России — Виктории Сливко и Валерии Васнецовой. Они допустили по два промаха и проиграли лидеру 37,6 и 56,2 секунды соответственно.

Четвёртая строчка осталась за другой россиянкой — Елизаветой Каплиной. Наталья Гербулова замкнула топ-10, Тамара Воронина финишировала 39-й.

Этап Кубка IBU завершится 27 января.

Как сообщал News.ru, французский биатлонист заскучал по Шипулину.


#сборнаяРоссии #биатлон
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
спорт 12:59, 26 января 2019
Эстонский фигурист Селевко: не хватает технических баллов
спорт 12:36, 26 января 2019
Ягудин попытался объяснить поражение Загитовой на ЧЕ
спорт 12:16, 26 января 2019
Французский биатлонист заскучал по Шипулину
Лента новостей
оружие 13:48
«Ночные охотники» прибыли в авиачасть ЮВО
происшествия 13:34
Смерч обрушился на аэропорт турецкой Анталии
спорт 13:32
13-летняя фигуристка побила рекорд и стала чемпионкой США
общество 13:21
Москва лидирует в мировом рейтинге онлайн обслуживания
спорт 13:17
Аршавин вернулся на футбольное поле
Другие новости
спорт 13:32
13-летняя фигуристка побила рекорд и стала чемпионкой США
спорт 13:17
Аршавин вернулся на футбольное поле
спорт 12:59
Эстонский фигурист Селевко: не хватает технических баллов
спорт 12:36
Ягудин попытался объяснить поражение Загитовой на ЧЕ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top