Российские биатлонистки заняли весь подиум в пасьюте

https://news.ru/storage/news/ca9c0c71231553e4afa411aa955068a3/77d1152f-83b3-4fcb-951b-a94864a51fa6_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Ульяна Кайшева

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева завоевала золото в гонке преследования на шестом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. С одним промахом она преодолела дистанцию за 32.45,5 минуты.

Серебро и бронза также достались представительницам сборной России — Виктории Сливко и Валерии Васнецовой. Они допустили по два промаха и проиграли лидеру 37,6 и 56,2 секунды соответственно.

Четвёртая строчка осталась за другой россиянкой — Елизаветой Каплиной. Наталья Гербулова замкнула топ-10, Тамара Воронина финишировала 39-й.

Этап Кубка IBU завершится 27 января.

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