Российские биатлонистки вновь остались без медалей на КМ

https://news.ru/storage/news/685f8e11aaae3fc5450c7c123cba1bf7/a8986b13-8c71-4f63-bac1-e9dd6d86375d_850.jpg Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Марта Олсбю-Ройзланд

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройзланд одержала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия). Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 44,6 секунды, при этом не допустив ни одного промаха.

Второй стала спортсменка из Германии Лаура Дальмайер. Немка допустила одну ошибку на огневом рубеже и проиграла лидеру 4,5 секунды. Замкнула тройку призёров словачка Паулина Фиалкова, которая прошла дистанцию на «ноль», проиграв 6,2 секунды победителю.

Лучшей из российских биатлонисток стала Ирина Старых, которая показала 10-й результат (+40,9 секунды). Старых отстреляла чисто на обоих рубежах. Екатерина Юрлова-Перхт на финише показала 31-е время, промахнувшись дважды и проиграв победителю 1 минуту 24,1 секунды. Дебютантка Кубка мира Анастасия Морозова стала 38-й. Спортсменка промахнулась два раза (+1 минута 30,6 секунды). Валерия Васнецова заняла 73-ю строчку (+2 минуты 37,6 секунды), допустив также два промаха. Маргарита Васильева не справилась со стрельбой и показала только 78-й результат, совершив пять ошибок на огневом рубеже. Россиянка проиграла лидеру 2 минуты 46,2 секунды.

Женская гонка преследования состоится 22 декабря в 19:00 по московскому времени. Третий этап Кубка мира по биатлону завершится 23 декабря.

Ранее News.ru сообщал, что россиянка Евгения Павлова не смогла принять участие в спринтерской гонке.