Россияне Виктория Аксёнова и Кирилл Старцев завоевали золотые медали в динамических упражнениях в миксте по спортивной акробатике на Европейских играх.
Россияне показали результат 29,060 балла. Вторыми стали азербайджанцы Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи (28,830), третьими — белорусы Ольга Мельник и Артур Беляков (28,810).
II Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.