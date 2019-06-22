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Депутат Госдумы, бывший боксёр-тяжеловес Николай Валуев признался, что уже много лет борется с опухолью мозга. Болезнь привела к тому, что в 2010 году он был вынужден завершить спортивную карьеру.

Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол, — рассказал он в...