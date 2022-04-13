Российская теннисистка заявила, что тренер советовал ей принимать допинг

Российская теннисистка Елизавета Дёмина рассказала, как она получила дисквалификацию на три года за употребление допинга. 20-летняя спортсменка в интервью «Матч ТВ» сообщила, что начала принимать мельдоний по совету своего тренера Алексея Рожнова.

Тренер сказал, что нужно купить милдронат, уверял, что его пьют все профессиональные спортсмены и у них ничего не показывается. А если будет какая-то проверка, то нужно выпить бокал шампанского, и всё будет хорошо, — рассказала спортсменка.

Она уточнила, что, по словам тренера, препарат полностью выводится из организма за две недели.

23 ноября 2021 года во время турнира WTT W15 Kazan Дёмина сдала положительную допинг-пробу, а 21 января 2022 года была признана виновной и получила дисквалификацию, срок которой истечёт 20 января 2025 года.

Ранее российская биатлонистка Екатерина Глазырина была признана виновной Спортивным арбитражным судом (CAS) в нарушении антидопинговых правил. Она получила пожизненную дисквалификацию.