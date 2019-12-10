https://static.news.ru/photo/37d438b0-1bf4-11ea-88c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия выступает против политизации спорта и попыток дискриминации своих спортсменов. Такое заявление в среду, 11 декабря, сделала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Она сообщила об этом в ходе заседания коллегии Министерства спорта в Москве. По словам Голодец, собрание проходит в непростое время.

Хочу выразить наше общее мнение — мы за честный и «чистый» спорт, тут не будет скидок и поблажек. В то же время мы против политики в спорте и любых видов дискриминации российских спортсменов, — приводит слова Ольги Голодец «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 9 декабря исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ. Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.