Российская шахматистка Гунина выиграла чемпионат мира по блицу

Фото: International Chess Federation (FIDE)

Валентина Гунина

Российская шахматистка Валентина Гунина одержала победу в чемпионате мира по блицу, сообщает ТАСС. По итогу 17 туров она набрала 14 очков, тем самым обеспечив себе первое место.

В заключительной партии на соревнованиях, которые прошли в Самарканде, россиянка белыми фигурами обыграла украинку Анну Музычук. Второе место на чемпионате заняла Александра Костенюк — ранее она выступала за Россию, а теперь представляет Швейцарию, ее результат составил 13,5 очка.

Еще одна россиянка, Екатерина Лагно, закончила соревнования на пятой позиции, ей удалось набрать 11,5 очка. Александра Горячкина заняла 11-ю строчку (11 очков), Полина Шувалова — 12-е место (11 очков), Алина Бивол стала 21-й (10,5 очка), а сразу за ней — Лея Гарифуллина (10 очков).

Гунина в свои 34 года во второй раз стала победительницей на чемпионате мира по блицу. Ранее она выигрывала турнир в 2012 году. Кроме того, россиянка является трехкратной чемпионкой Европы по шахматам, а также обладает пятикратным чемпионством в России. Чемпионат мира по блицу проходил в Узбекистане 29–30 декабря.

Ранее гроссмейстер вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин заявил, что российские спортсмены, отказавшиеся выступать под национальным флагом на турнирах, не станут от этого счастливее. Он заявил, что критически смотрит на подобные действия со стороны коллег.