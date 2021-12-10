Российская гимнастка Мельникова назвала американку спортсменкой века

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова назвала четырёхкратную чемпионку Олимпиады, представительницу США Симону Байлз спортсменкой века. Слова гимнастки приводит РИА Новости.

Звания «Спортсмен года» Симона Байлз удостоилась по версии журнала Time.

Мне кажется, Симона — спортсменка года всегда, она спортсменка века. Нормально на это отреагировала. У них же там свои критерии. Ведь в США очень важно ментальное здоровье, — сказала Мельникова.

Минувшей осенью американские гимнастки Байлз, Эли Райсман и Маккайла Марони призвали распустить руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов США (USOPC). Причиной стал скандал с участием бывшего врача американской сборной по гимнастике Ларри Нассара. Как заявили спортсменки, ряд высших должностных лиц USOPC, занимавших свои должности в 2015–2016 году, до сих пор работают в комитете. Чтобы дать показания по данному делу, Байлз пришлось предстать перед сенатом США.

Нассар был обвинён в нападении по меньшей мере на 250 молодых женщин и девочек, начиная с 1992 года. Его жертвами стали гимнастки женской национальной сборной США по гимнастике, он признался только в 10 преступлениях.

Ларри Нассар был приговорен к 60 годам тюрьмы в июле 2017 года после признания себя виновным в хранении детской порнографии. 24 января 2018 года Нассар был приговорён к 175 годам тюрьмы штата Мичиган после признания себя виновным по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. 5 февраля 2018 года он был приговорён к дополнительным 125 годам тюремного заключения после признания себя виновным ещё по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии.

Симона Байлз является четырёхкратной Олимпийской чемпионкой. Также на её счету одна серебряная и две бронзовые награды Олимпиад. Кроме того, Байл 19 раз становилась чемпионкой мира.

Ранее Ангелина Мельникова заявила, что некоторые представители СМИ сознательно исказили её слова о скандальной ситуации на чемпионате мира 2021 года в Японии, когда её лишили золота из-за решения судей.