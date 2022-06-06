Российская фигуристка выступила за поднятие возрастного ценза

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин

Российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о возможном поднятии возрастного ценза, сообщает Sport24. По мнению спортсменки, это изменение в правилах пойдёт на пользу здоровью.

Они в юном возрасте уже вынуждены прыгать многооборотные прыжки. Это очень сильно влияет на суставы и неокрепший организм, часто подверженный диетам при недостатке витаминов, минералов и т. д. Это очень тяжело переносится, и потом, в более позднем возрасте, возникают серьёзные проблемы со здоровьем, — рассказала Скопцова.

По словам россиянки, поднятие возрастного ценза увеличит число фигуристок, так как они будут подходить к профессиональному спорту более здоровыми. Скопцова также заявила о пользе отказа о форсированной подготовки.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) 7 июня на конгрессе организации рассмотрит поэтапное повышение возрастного ценза с 15 до 17 лет.