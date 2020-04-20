Российская фигуристка рассказала об отношениях с футболистом ЦСКА Кучаевым

https://static.news.ru/photo/46b4a8fa-82f7-11ea-8e5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Двукратной обладательницы серебряных медалей чемпионата Европы по фигурному катанию Елена Радионова рассказала подробности отношений с игроком московского футбольного клуба ЦСКА Константином Кучаевым.

Он совершал поступки. Не говорил, а делал. Он надёжный. Мне тяжело об этом говорить, потому что я впервые пытаюсь наши отношения описать словами. Никогда об этом не рассказывала публично. Очаровал меня действиями. Он далеко не глупый человек, всегда меня поддерживал, — цитирует Радионову РИА Новости.

Спортсменка рассказала, что не ожидала бурной реакции после того, как впервые опубликовала совместное фото со своим молодым человеком, некоторые думали, что Радионова сделала это ради пиара.

Кучаев является двукратным вице-чемпионом Российской премьер-лиги в составе «красно-синих» в сезонах 2016/17 и 2017/18.

Радионова, помимо чемпионатов Европы, является обладателем золотой медали зимней Универсиады 2017 года, а также чемпионкой России 2015 года. На данный момент фигуристка не объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее Радионова рассказала о взаимоотношениях спортсменов и тренеров в отечественном фигурном катании. По словам фигуристки, наставникам иногда нужно «проявлять жёсткость», чтобы добиться результата, писал NEWS.ru.