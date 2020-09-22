Российская фигуристка Елена Радионова завершила карьеру

https://static.news.ru/photo/bf97956e-fcc5-11ea-8feb-fa163e074e61_660.jpg Елена Радионова Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Елена Радионова заявила об официальном завершении профессиональной карьеры в возрасте 21 года.

Только сейчас я решаюсь сказать, что большой спорт для меня действительно закрыт. Хочется выразить огромную благодарность всем, кто помогал мне — тренерам, хореографам <...> кто работал со мной, а также моим болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Это было круто и незабываемо. Дальше меня ждут новые высоты, — сообщила РИА Новости фигуристка.

Помимо наград на взрослом и юниорском чемпионатах мира, Радионова стала победителем чемпионата РФ 2015 года, дважды завоевала серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, дважды была призёром Финала Гран-при. Последний раз фигуристка выходила на лёд в октябре 2018 года на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

Ранее российская фигуристка Дарья Паненкова объявила о завершении карьеры, решив перейти на тренерскую работу. Паненкова с 2016 по 2018 год тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а затем — у Анны Царёвой. Фигуристка поблагодарила всех своих тренеров, клуб «Самбо-70», а также маму «за терпение и правильные слова», писал NEWS.ru.