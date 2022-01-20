Российская фигуристка дисквалифицирована за допинг на два года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своём официальном сайте сообщило о дисквалификации сроком на два года российской фигуристки Валерии Старыгиной, которая выступает в парах на льду вместе с Иваном Волобуевым.

Пресс-служба РУСАДА пишет , что спортсменка нарушила пункт 2.2 Общероссийских антидопинговых правил. В нём говорится об использовании или попытке использования запрещённых веществ.

Срок начала дисквалификации 26-летней россиянки будет отсчитываться от 18 января 2022 года.

Отметим, что Старыгина в паре с Волобуевым заняла на чемпионате России седьмое место в 2011 году и шестое место в 2012 году.

В международных соревнованиях спортсменка не принимала участия с 2012 года, когда заняла третье место на турнире NRW Trophy в Германии.



Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на Олимпийские игры. В составе команды числятся фигуристы Андрей Мозалёв, Анна Щербакова, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сообщается на сайте организации.