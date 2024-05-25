Российская биатлонистка едва не лишилась руки Биатлонистка Метеля заявила, что ей могли ампутировать руку в детстве

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Виктория Метеля

Российская биатлонистка Виктория Метеля призналась, что могла лишиться руки. Спортсменка в беседе со Sport.24 вспомнила, как в детстве очень сильно раздробила локоть. По ее словам, повреждение было настолько серьезным, что ткани начали отмирать, а врачи во многих больницах оказались беспомощны.

Мне сделали операцию, собирали все по частичкам, и я не лишилась руки. Если бы еще день-два, мне бы просто ампутировали ее, — поделилась биатлонистка.

20-летняя спортсменка добавила, что сейчас рука ее не беспокоит. Метеля в память о той истории сделала татуировку. По словам биатлонистки, этот эпизод не влияет на ее текущую карьеру.

Виктория Метеля стала лучшей юниоркой российского биатлона по итогам завершившегося сезона. Спортсменка вошла в резервную национальную команду.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина ранее посетили «Забег.РФ», который прошел в Москве. Спортсмен призвал наслаждаться сегодняшним днем и получать заряд энергии. Фигурист подчеркнул, что «завтра может и не быть». В следующем забеге Костомаров планирует преодолеть дистанцию в пять километров. Спортсмен также признался, что является фанатом бега и спорта в целом.