USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,286 $   Brent61.75 $ Bitcoin3,629.77 $
МОСКВА1°C15:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Суд рассмотрит дела Роналду и Алонсо по уклонению от налогов

Криштиану Роналду Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Криштиану Роналду

спорт [ версия для печати ]

Мадридский суд рассмотрит дела футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и тренера юношеской команды «Реала» Хаби Алонсо, которым предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Заседание назначено на 22 января.

По некоторым данным, прокуратура подала ходатайство о двух годах тюрьмы для португальского форварда, а для тренера — о пяти годах.

На суде Роналду может признать себя виновным и получить условный срок согласно заключённому с налоговыми органами Испании соглашением, а также выплатить штраф в размере €18,8 млн, передаёт агентство EFE.

Ранее News.ru писал, что игрока обвинили в мошенничестве в период с 2011 по 2014 год на сумму около €15 млн. По данным правоохранителей, нападающий использовал подставные фирмы при получении дохода от имиджевых прав.


#суд #налоги #Роналду #Алонсо
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
спорт 18:35, 15 января 2019
Одноклубник Роналду высказался о насилии
спорт 11:59, 11 января 2019
«Ювентус» нацелился на бывшего одноклубника Роналду
спорт 11:27, 11 января 2019
Полиция запросила ДНК Роналду
Лента новостей
в мире 15:53
Порошенко: патриарх Кирилл — соучастник убийств в Донбассе
в мире 15:48
«Крёстного отца метамфетамина» казнили в Китае
происшествия 15:48
Взрыв произошёл на газопроводе в Ленобласти
в мире 15:47
Виновником срыва перемирия в Донбассе назвали Россию
общество 15:38
Совфед: за разрыв отношений ответит Киев
Другие новости
спорт 15:46
За кого болеть в выходные
За биатлонисток — в эстафете, за Росомаху — в бою всей жизни
спорт 15:11
Назван состав сборной России на женскую биатлонную эстафету
спорт 14:49
Третьяков выиграл бронзу ЧЕ по скелетону
спорт 13:56
Произошли изменения в составах на Матч звёзд КХЛ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top