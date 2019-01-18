Суд рассмотрит дела Роналду и Алонсо по уклонению от налогов

Мадридский суд рассмотрит дела футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и тренера юношеской команды «Реала» Хаби Алонсо, которым предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Заседание назначено на 22 января.
По некоторым данным, прокуратура подала ходатайство о двух годах тюрьмы для португальского форварда, а для тренера — о пяти годах.
На суде Роналду может признать себя виновным и получить условный срок согласно заключённому с налоговыми органами Испании соглашением, а также выплатить штраф в размере €18,8 млн, передаёт агентство EFE.
Ранее News.ru писал, что игрока обвинили в мошенничестве в период с 2011 по 2014 год на сумму около €15 млн. По данным правоохранителей, нападающий использовал подставные фирмы при получении дохода от имиджевых прав.