Суд рассмотрит дела Роналду и Алонсо по уклонению от налогов

https://news.ru/storage/news/e381011fff6aafcdc327d2aef9903260/56247b64-4b8e-44aa-90e6-cea60c81e8f4_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Криштиану Роналду

Мадридский суд рассмотрит дела футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и тренера юношеской команды «Реала» Хаби Алонсо, которым предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Заседание назначено на 22 января.

По некоторым данным, прокуратура подала ходатайство о двух годах тюрьмы для португальского форварда, а для тренера — о пяти годах.

На суде Роналду может признать себя виновным и получить условный срок согласно заключённому с налоговыми органами Испании соглашением, а также выплатить штраф в размере €18,8 млн, передаёт агентство EFE.

Ранее News.ru писал, что игрока обвинили в мошенничестве в период с 2011 по 2014 год на сумму около €15 млн. По данным правоохранителей, нападающий использовал подставные фирмы при получении дохода от имиджевых прав.