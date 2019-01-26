Роман Богатов отстоял титул чемпиона М-1 Challenge

В Харбине завершился юбилейный сотый турнир по смешанным единоборствам, организованный старейшей российской промоутерской компанией M-1 Global. В главном бою вечера чемпион M-1 Challenge Роман Богатов успешно защитил свой титул в поединке с бразильцем Мишелом Силвой. Во втором раунде Богатов добился победы удушающим приёмом.
По соглашению, достигнутому в прошлом году между компаниями M-1 и UFC, чемпионы M-1 Challenge имеют возможность перейти в сильнейшую промоутерскую компанию планеты. Богатов, завоевавший титул в 2014 году, теперь получит такую возможность.