Рогозин раскритиковал телеканалы РФ за непоказ игры Медведева с Надалем
Никита Чайка
Никита Чайка
18:13, 30 января 2022
Даниил Медведев, Рафаэль НадалФото: Simon Baker/AP/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале выступил с критикой в адрес российских телеканалов из-за отсутствия трансляции близкого противостояния одних из лучших теннисистов мира Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он также отметил великолепную игру соотечественника, несмотря на враждебные лозунги с трибун вокруг теннисного корта.
Кто-то может мне объяснить, почему ни один наш телеканал, в том числе и прежде всего спортивные, не показывал захватывающий матч Даниила Медведева с Рафаэлем Надалем по теннису? Даниил прекрасно играл, несмотря на откровенно враждебно настроенные зрительские трибуны. Жаль, что нашему теннисисту фактически отказали в поддержке миллионов его соотечественников. Но он большой молодец! — написал глава госкорпорации.
Ранее 30 января российский теннисист Даниил Медведев (второй номер мирового рейтинга) проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (пятое место рейтинга) в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продлилась пять часов 26 минут.
Итоговый счёт матча 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Россиянин выиграл первые два сета, но не сумел довести дело до победы.