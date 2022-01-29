Рогозин раскритиковал телеканалы РФ за непоказ игры Медведева с Надалем

Фото: Simon Baker/AP/ТАСС

Чемпион Олимпийских игр — 2020 в Токио по спортивной гимнастике в командном многоборье Артур Далалоян заявил, что не будет завершать карьеру. Он опроверг появившуюся в СМИ информацию об уходе из большого спорта. В Instagram спортсмен написал, что его неправильно поняли.

Меня не так поняли. Я написал, что между семьёй и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований и...