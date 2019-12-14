https://static.news.ru/photo/98b434a8-1f66-11ea-b802-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что СМИ недостаточно освещают проблему употребления запрещённых препаратов спортсменами.

Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну, — считает бывшая спортсменка.

По её словам, внимание к атлетам, принимавшим допинг, не принесёт вреда, а наоборот дисциплинирует. Они начнут правильно себя вести, передаёт «Омск Здесь».

Ранее исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Также WADA ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), писал NEWS.ru.