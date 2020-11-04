Роднина оценила идею присвоить Хабибу звание Героя России

https://static.news.ru/photo/2c078f90-1ea1-11eb-ac25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов успешно выполняет свою работу спортсмена-профессионала, но это не означает, что его нужно награждать званием Героя России. Такое мнение выразила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

С инициативой наградить Хабиба этим званием выступил депутат Гаджимурад Омаров. Роднина напоминает, что спортсменов, которые получали Героя России, было немного, и все они были награждены ещё первым президентом РФ Борисом Ельциным. Награды были присвоены лыжницам Любови Егоровой и Ларисе Лазутиной, а также борцу Александру Карелину. Говоря о Нурмагомедове, Ирина Роднина отметила, что в стране много чемпионов.

Он профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела, — приводит слова прославленной фигуристки «Спорт-Экспресс».

Хабиб Нурмагомедов 24 октября одержал 29-ю победу в профессиональной карьере в смешанных единоборствах, не потерпев при этом ни одного поражения. Он победил удушающим приёмом во втором раунде американца Джастина Гейтжи и сразу после этого объявил о завершении карьеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хабиб включён в десятку спортсменов, вызывающих доверие у россиян. Помимо него, в рейтинг попали в том числе хоккеист Александр Овечкин, футболист Артём Дзюба и фигуристка Алина Загитова.