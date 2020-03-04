https://static.news.ru/photo/17e3bdea-5df4-11ea-b882-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) дал ответ Спортивному арбитражному суду (CAS) на тему подписей бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

Пресс-служба МОК заявила, что организация предоставила CAS нотариально заверенное заявление Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, передаёт ТАСС.

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017 были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.