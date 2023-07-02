Родченков снова обвинил Россию в допинговых нарушениях Родченков раскритиковал МОК и в очередной раз обвинил Россию в допинговых нарушениях

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Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков анонсировал выход своей второй книги о допинговых нарушениях в России. Об этом сообщает РИА Новости. Книга будет носить название «Допинг. Запрещенные страницы». Первое сочинение об «ужасах антидопинговой работы в России» Родченков выпустил в 2020 году, она называлась «Дело Родченкова». Автор назвал себя в ней «разоблачителем».

В новой книге экс-глава московской антидопинговой лаборатории, уехавший из РФ в США, обещает рассказать «полную историю российской допинговой системы». Родченков надеется, что его труд заставит Международный олимпийский комитет (МОК) ввести запрет на выступления российских спортсменов. При этом сам МОК он также подверг критике.

МОК никогда не заботился о проблеме применения допинга, ничего не изменилось, — заявил Родченков в интервью изданию Daily Mail.

В 2016 году Григорий Родченков рассказал изданию The New York Times о том, что на Олимпиаде в Сочи была реализована «допинговая программа» РФ, направленная на доминирование страны на домашних играх. Показания экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории легли в основу доклада главы комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях Ричарда Макларена. В результате сборная РФ выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась под нейтральным флагом. В таком же статусе россияне выступали на Олимпиаде-2020 в Токио и на Играх-2022 в Пекине.

Срок санкций в отношении РФ истек 16 декабря 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) против решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от соревнований 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что комитет желает как можно скорейшего разрешения ситуации.