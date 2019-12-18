Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и председатель наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола (АБС), министр юстиции РФ Александр Коновалов подписали соглашение о развитии студенческих лиг игровых видов спорта.
В основу соглашения легли планы по совместному развитию студенческого спорта в стране, включая футбол и баскетбол, сообщает пресс-служба РФС.
Также РФС будет участвовать в организации мероприятий, направленных на развитие студенческого спорта в регионах России.
Ранее Дюков рассказал о том, что переговоры по внесению изменений в новую форму завершены. Президент РФС отметил, что презентация новой формы состоится в ближайшее время. Дюков также рассказал, что Аdidas внёс РФС в категорию национальных ассоциаций класса А, теперь у сборной России будет уникальная форма и такой же подход, как к ассоциациям Германии, Испании, Бельгии, писал NEWS.ru.
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