Результаты российских биатлонисток вынудили Губерниева жевать перчатку

https://static.news.ru/photo/d91c5960-3c81-11eb-9926-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: guberniev_dmitry/instagram.com

После завершения женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира по биатлону спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был вынужден в прямом эфире пожевать собственную перчатку. До прошедшей гонки российские спортсменки 29 раз подряд не попадали на подиум. Журналист перед очередной гонкой заявил, что в случае если этот антирекорд не прервётся, он в прямом эфире съест свою перчатку.

Биатлонистки подвели комментатора. Россия снова не попала в число призёров, заняв лишь восьмое место. На первой позиции расположилась Норвегия, вторая и третья строчки остались за Францией и Швецией соответственно.

После неудачи биатлонисток Губерниев был вынужден выполнить условие пари. Съесть перчатку ему не удалось, а вот пожевать получилось. По словам журналиста, надо делать всё, чтобы российский биатлон «был счастлив, чтобы все были живы-здоровы».

Очень непростое испытание, но что-то мне подсказывает, что на нашей биатлонной улице ещё будут праздники. Перчатка сделана в России, на вкус вполне хорошая. Безо всяких майонезов, кетчупов и прочего. Всё — натурпродукт! Вперёд, Россия! Мы ещё всех победим, — заявил комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В декабре Губерниев получил орден Александра Невского из рук генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. Эта награда вручается гражданам России за особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства и укрепление авторитета России.

Как ранее передавал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал награждение комментатора.