Резниченко: буду рад, если Фернандес выиграет в Минске

https://news.ru/storage/news/ef0a04f557b40f88c3d041a4362279e0/18a574fc-9f26-4626-89b0-4a424bddbd99_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Игорь Резниченко

News.ru поговорил с экс-представителем сборной Украины

Польский фигурист Игорь Резниченко по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Минске не смог квалифицироваться во вторую часть турнира, набрав 59,99 баллов. В эксклюзивном интервью News.ru 24-летний спортсмен признался, что ему не хватило концентрации на прыжках.

— Начали свой прокат неплохо, но затем было сначала касание льда, а затем падение. Что произошло?

— Сложно сказать, так как на тренировках всё получалось если не на 100 процентов, то на 90 точно. Первый аксель, который здесь исполнял, не зашёл, я упал на льду. Это удивило меня. Что именно повлияло — не могу сказать. Возможно, до конца не сконцентрировался, хотя тут собралась прекрасная публика плюс лёд прекрасный. На тренировках всё было хорошо, а вот на короткой немного зажился именно на прыжках.

— Публика не давила? Тут ведь арена забита битком.

— Нет. Вот как раз на удивление тут именно всё не так. Да, бывает, что пришедшие зрители очень тяжело воспринимаются, но в Минске в этом плане всё весьма комфортно.

— Вы показали лучший результат сезона, хотя было видно, что цифрами, мягко говоря, остались недовольны…

— У меня бывали прокаты и лучше. Свой реальный балл за короткую я хорошо знаю, и та цифра далека от той, что значилась сейчас в протоколе. Могу с полной уверенностью заявить, что прокат у меня не получился. Мы сменили контент к чемпионату Европы, решили несколько упростить программу — катали без четверного тулупа. Как оказалось — это не стало для меня более простой задачей.

— Может, не стоило что-либо менять перед крупным стартом?

— Я уже два раза катал к Европе с четверным прыжком, но, судя по новой системе оценок, — сейчас много новых ребят, которые, по моим прогнозам, даже с тройными прыжками будут катать чисто и набирать много. Даже без акселя. Против них надо было ставить стопроцентный вариант программы, так как с четверным было бы весьма рискованно. С четверными, правда, я получал баллы побольше. Но не уверен, что сейчас могло быть выступление получше. Сергей Булкин/News.ru Игорь Резниченко

— Видели на трибунах польские флаги? Вас персонально поддерживали на короткой.

— Да, было очень приятно, что в Минске у меня была своя группа поддержки. Даже я смог получить удовольствие от своей программы, за исключением прыжковой части. К ней у меня есть большие вопросы.

— Когда уходили со льда, имели длительный диалог с вашим тренером. Что, если не секрет, обсуждали в тот момент?

— Тренер очень старалась понять, почему я потерял концентрацию, ведь на разминке и тренировках всё было чисто. У меня, к сожалению, есть такая проблема: могу терять концентрацию на самом глупом. Мне сказали, что с чистым лутцом мы спокойно бы проходили во вторую часть турнира. Но, к сожалению, не проходим.

— Не обидно жить в ожидании, что всё-таки попадёте в произвольную программу, когда спокойно можно было решить все вопросы на льду?

— Мне уже не в первый раз приходится оказываться в такой ситуации. Это не первый чемпионат Европы, который складывается именно так, как сейчас. Но тогда имел некоторые проблемы со здоровьем и в итоге был тоже 25-м. Это я про позапрошлый год. В Минске же понимал, что спокойно смогу оказаться во второй части соревнования, откатай чисто свою программу. Соперники позволяли это сделать. Но я практически везде что-то, да напортачил.

— Говорят, если думать о том, как бы не совершить чего-то, — это и случается.

— Возможно. У меня была задача выходить и прыгать. Всё должно было на автомате срабатывать, но что-то пошло не так, в короткой программе сбился с планов.

— За кого-то теперь будете переживать персонально?

— Конечно, за Хавьера Фернандеса, буду рад, если он снова станет чемпионом Европы. И за Лешу Быченко, моего исторического соотечественника. Мы вместе за Украину с ним катались, были в одной группе. А вообще хочется увидеть хорошие программы и пожелать всем удачи. Может, еще свидимся (смеётся). Хотя особой надежды я не питаю.