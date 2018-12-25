Резцова отказала Шипулину в величии Фуркада

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала решение биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Не хочу обидеть Антона, но… Мне кажется, он сделал всё что мог, он не Фуркад, не Бьорндален», — передаёт её слова «Спорт-Экспресс».