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Резцова отказала Шипулину в величии Фуркада

Биатлонистка Анфиса Резцова Александр Вильф/РИА Новости

Биатлонистка Анфиса Резцова

спорт [ версия для печати ]

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала решение биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

«Не хочу обидеть Антона, но… Мне кажется, он сделал всё что мог, он не Фуркад, не Бьорндален», — передаёт её слова «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что завершать карьеру «Рождественской гонкой» — традиция и спортсмен выбрал правильное время.

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта, сообщал News.ru.


#биатлон #АнтонШипулин #МартенФуркад
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