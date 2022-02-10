Рекордсменка мира Воронина осталась без медалей на коронной дистанции

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Российская конькобежка Наталья Воронина показала шестой результат на Олимпийских играх в Пекине на дистанции 5000 метров, где ей принадлежит мировой рекорд. Россиянка пробежала дистанцию за 6 минут и 56.99 секунды.

Мировой рекорд, который Воронина установила в Солт Лейк Сити в 2020 году, равен 6 минутам и 39.02 секундам.

Победительницей забега стала нидерландка Ирен Схаутен. Она финишировала с олимпийским рекордом — 6.43,51. Второй оказалась канадка Изабель Вайдеман. На третьем месте финишировала Мартина Сабликова из Чехии.

Для Схаутен эта золотая медаль стала второй на Олимпийских играх в Пекине. 5 февраля она первенствовала на дистанции 3000 метров.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отказался комментировать ситуацию о возможном допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. В организации отметили, что они не могут раскрывать информацию о любом возможном нарушении антидопинговых правил.