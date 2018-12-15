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«Ред Булл» открестился от сына Шумахера

Wiese/face to face/ Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Консультант команды «Ред Булл», выступающей в «Формуле-1», Хельмут Марко заявил, что она не проявляли интерес к сыну гонщика Михаэля Шумахера Мику.

«Мы никогда не вели его», — приводит его слова GP Fans.

В минувшем сезоне Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-3» с командой «Prema Powerteam».

«Ред Булл» — обладатель кубка конструкторов в 2010, 2011, 2012, 2013 годах. Команда была основана руководителем концерна по производству энергетических напитков Red Bull — Дитрихом Матешицом.

Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головы 29 декабря 2013 года на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. Из-за случившегося семикратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» прикован к инвалидному креслу.

Как писал News.ru, «Рено» разыграет нижнее бельё одного из гонщиков.


#МиахэльШумахер #Формула1 #РедБулл
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