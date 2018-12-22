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«Реал» подтвердил статус лучшего клуба мира

Insidefoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Мадридский «Реал» в четвёртый раз в своей истории и третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу. В финале турнира «королевский» клуб разгромил местный «Аль-Айн» со счётом 4:1.

Первый мяч в Абу-Даби (ОАЭ) забил Лука Модрич. Сделал это лучший футболист 2018 года на 14-й минуте. Счёт до крупного во втором тайме довели Маркос Льоренте и Серхио Рамос. Под занавес встречи «Аль-Айн» один мяч усилиями Цукасы Сиотани отыграл. Но «Реал» восстановил преимущество в три мяча благодаря автоголу Яхья Надера.

Ранее News.ru сообщал, что мадридский «Реал» отказался от идеи пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью. «Сливочные» были готовы платить португальцу €20 млн в год.


#РеалМадрид #Клубныйчемпионатмира #Аль-Айн
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