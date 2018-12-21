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«Реал» снова отказался от Моуринью

Жозе Моуринью Jose Miguel Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жозе Моуринью

спорт [ версия для печати ]

Руководство мадридского «Реала» не планирует заключать контракт с португальцем Жозе Моуринью.

Вместо этого «сливочные» поддержат Сантьяго Солари, который был назначен наставником «Реала» после увольнения Хулена Лопетеги, сообщает Marca.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью, писал News.ru. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его место занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Ранее также появилась информация, что «Реал» предложит Моуринью 20 миллионов евро в год. Он уже тренировал «королевский клуб» и выиграл с ним Кубок Испании, Суперкубок Испании и чемпионат страны.

Моуринью отказали в возможности тренировать «Рубин», писал News.ru.


#реал #ЖозеМоуринью
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